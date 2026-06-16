【モデルプレス＝2026/06/16】歌手のあのが6月16日、都内で行われた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の公開直前イベントに、声優の渡辺久美子、小桜エツコ、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品とともに出席。親近感を抱くキャラクターを明かした。【写真】あの、“ケロロカラー”コーデで美脚スラリ◆あの、親近感抱くキャラクター明かす同作の20周年プロジェクト宣伝大使と主題歌『