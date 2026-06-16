今回、Ray WEB編集部は友だちから恋愛相談されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちの真凜から、話を聞いてほしいとの旨を言われ……？真凜の浮気現場に遭遇した正樹。このあと彼女はどんな対応をとるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「寂しくさせたのが悪い」マチアプで出会った男性と歩いていたら...彼氏と遭遇！？恋愛体