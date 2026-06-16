◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝６月１６日、美浦トレセンテリオスララ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）は、しらさぎＳで阪神ＪＦ３着以来のミルコ・デムーロ騎手との再コンビが本線も、現状はフルゲート１８頭に対して１９番目の除外対象。出走できなかった場合は府中牝馬Ｓ・Ｇ３（同日、東京競馬場・芝１８００メートル）に切り替える予定で調整が進められている。１