お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏が、クスっと笑える一枚を投稿した。１６日に自身のインスタグラムを更新し、「スイカをもらった！おっきかった！僕が身長１７３センチあるんですけど、このスイカの大きさわかるかな？美味しかった！」とつづり、大きなスイカを真っ二つに切ったショットを投稿した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃおっきい美味しそう」「でっかいスイカ！ごいごいすー」「デカいなー」とのコメン