モデルでタレントの益若つばさ（４０）がショートカット姿を披露。４０代とは思えぬ美貌に驚きの声が相次いでいる。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着く」とつづり、金髪のボブヘア姿を公開。「Ｔシャツデニムが合うから好き！丸っこくして外ハネができるようにするのがポイント広告始まったらまた長くなるからショート楽しみまーす」とつづり、ピタッとした白のＴシャ