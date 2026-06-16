守ってあげたくなるような“女のコ”なきゃしゃシルエット。そこからすらりとのびる色白な手足。まさに全女子が憧れるアイドルボディの持ち主、櫻井優衣。今回は、そんな優衣ちゃんのみんなを沼らせる「あざとボディ」の根幹についてインタビュー♡ 体型維持の秘訣をたっぷりとご紹介します！優衣BODY徹底研究沼らせるために、なにしてる？もともと太りにくい体質という、うらやましい面を持っているものの、維持＆更新してい