９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、俳優の松平健が参列した。松平は「デビュー以来（中村さんに）ずっと勝さんの奥さんとして温かく接してもらった。息子のように扱ってもらった」としみじみ語った。多くの楽しい思い出を振り返り「よくしゃべる方で、舞台袖で出番を待っている時に楽しい話をいっぱいした。舞台に立つと、すごい熱量だった」と懐かしんだ。