巨人の泉口友汰内野手と中山礼都外野手が１６日、ジャイアンツ球場で休日返上練習を行った。マシン打撃に取り組んだ後に２人でキャッチボール。約１時間半汗を流した。泉口は５月に不振に陥り、ここまで打率２割１分だが、今月は８試合連続安打をマーク。強い打球が野手の正面を突き凡退となる不運な打席もあるが、確実に状態を上げている。中山は直近７試合で１８打数６安打、打率３割３分３厘。５日には自己最多の５打点で