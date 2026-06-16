「阪神−西武」（１６日、甲子園球場）阪神・工藤泰成投手が１イニングを３者連続３球三振で抑えるイマキュレートイニングを達成した。七回から才木に代わり２番手で登板。まずは先頭・西川を直球で追い込むと、フォークで空振り三振。続く代打・山村も変化球３球で空振り三振に仕留めた。最後は桑原をこの日最速１５９キロ内角直球で見逃し三振。１点ビハインドの中で甲子園は大歓声に包まれた。