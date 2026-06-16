カンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）の16日放送回に、元箱根駅伝ランナーが登場して話題を集めた。【写真】箱根駅伝で活躍した市川孝徳さん、母＆彼女さらに高橋ひかると4ショット今回は、俳優・高橋ひかる（※高＝はしごだか）が「となりの人間国宝さん」に出演し、大阪・中崎町で待ちブラロケ。ハンバーガー屋「STANDY PIG（スタンディ・ピグ）」に立ち寄り、出会ったのが市川孝徳さん（