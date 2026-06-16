日銀は、加速する物価高に対応するため、利上げに踏み切りました。政策金利が1%になるのは、実に31年ぶりです。【写真を見る】CGで解説 利上げのメリット・デメリット 日銀「利上げ」で物価高は抑えられる?井上貴博キャスター:日本銀行は16日の金融政策決定会合で、政策金利を0.75%から1.0%に引き上げることを決めました。日銀などの中央銀行が行う金融政策の一つ「利上げ」。加速する物価高に歯止めをかけようという狙いがありま