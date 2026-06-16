ＡＢＣテレビの「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」の準決勝が１６日、大阪市内の同局で行われ、４０組からファイナリスト１２組が決定した。決勝に駒を進めたのは江戸川ジャンクジャンク、エグい速さ、ぎょねこ、金魚番長、三遊間、生姜猫、ゼロカラン、センチネル、ソマオ・ミートボール、ダウ９００００、ヨネダ２０００、豆鉄砲の１２組。初出場で決勝進出を決めた吉本興業の３人組お笑いトリオ、生姜猫のケージ