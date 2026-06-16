小泉防衛大臣は、オランダのイェジルゲス国防相と初めて公式に会談し、2国間の防衛協力の強化に向け連携していくことを確認しました。小泉進次郎 防衛大臣「今や欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は一体不可分であり、同志国との実効性の高い形での連携が不可欠です」小泉大臣はきょう（16日）午後、日本を訪れているオランダのイェジルゲス国防相と会談しました。両者の公式な会談は今回が初めてで、オランダの艦艇や航空