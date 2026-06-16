日本テレビ市來玲奈アナウンサー（30）が月〜水曜のエンタメキャスターを務める情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に16日、今年3月で同局を退社してフリーアナウンサーになった岩田絵里奈（30）がゲスト出演した。公式TikTok「Zip朝からクエスチョン」でツーショットを披露している。市來と岩田は2018年（平30）に日本テレビに入社した同期。市來は「絵里奈が『Zip』のスタジオに来てくれて動画を撮れるなんて不思議」。岩