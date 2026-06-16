９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの通夜が１６日、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。タレントの明石家さんまは沈痛な表情で斎場に入るも、和田アキ子らと笑顔で言葉を交わした。その後は車に乗り、報道陣に右手を挙げ斎場を後にした。和田は取材に応じ、「とってもきれいなお顔でした」「ちょっと辛すぎます。本当に明るい人でした」と語り、帰り際にハ