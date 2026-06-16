9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。生前親交の深かった歌手の和田アキ子（76）が参列し、涙ながらに思いを語った。玉緒さんと無言の対面をし、「本当にきれいな顔でした。きれいな人だった」と声を絞り出した。ともにパチンコが趣味で、「私はバレるけど変装してパチンコに行っていた中、どんなに変装していても玉緒さんが後ろ