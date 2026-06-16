◇交流戦阪神―西武（2026年6月16日甲子園）阪神先発の才木が6回1失点の力投を見せた。序盤からストライク先行の投球で、交流戦首位の西武打線に的を絞らせない。初回2死二塁のピンチは渡部を153キロのストレートで空振り三振。2回2死一、二塁も、武内を二ゴロに打ち取りゼロに抑えた。前回登板のソフトバンク戦（9日、ペイペイD）は3回5失点KO。3本塁打を食らう、ショックの残る内容だった。ただ、今季は甲子園で5試