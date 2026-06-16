【エビアン＝田島大志】高市首相は１６日、フランスのエビアンで開かれている先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の会場で、米国のトランプ大統領と約５分間、懇談した。イラン情勢について意見交換し、首相は米イランが戦闘終結に向けた「覚書」で合意したことを歓迎した。両首脳は、中東など国際情勢への対応で今後も緊密に意思疎通を続けていくことを確認した。日本政府高官によると、戦闘終結後の自衛隊によるホルムズ海峡