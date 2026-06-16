9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの通夜が16日、都内斎場で執り行われた。女優の浅田美代子（70）が参列し、玉緒さんをしのんだ。「さんまのスーパーからくりTV」などで共演し、「楽しい思い出しかない。コロナぐらいから会えていなくて、施設に入られて会いに行けなかったりした。電話も使えなくなって、連絡のしようがなかった。寂しいです」と悲しんだ。生前は夫の