サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の初戦が１４日、行われ、強豪オランダ代表に２−２で引き分けた。試合開始の１時間前、１５日午前４時から始まったＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑が解説で登場。「１１番（ガクポ）、めっちゃうざい」「なんなんこの１１番、まじホンマウザイ」と要注意選手に最大級の警戒感を発し続けたほか、「キターーッ！」「えっ？！ヤバッ！」「イエ〜〜ッス！！」「ナイ〜ス！そーゆー