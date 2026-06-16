この地震の影響で東北新幹線や上越新幹線、北陸新幹線では走行中の電車で停電が発生し、駅と駅の間で止まっている列車が少なくとも3本あるということです。また、運転を見合わせている区間もあります。運転を見合わせているのは東北新幹線の東京駅から福島県の新白河（しんしらかわ）駅の間、上越新幹線では東京駅から新潟県の浦佐（うらさ）駅の間、北陸新幹線では東京駅から長野県の佐久平駅の間の区間です。これまでにけが人の