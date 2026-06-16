9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。歌手、タレント立花理佐（54）は「東京のお母さんでした。10代から一緒にいっぱいお仕事をしましたし、プライベートでも…」と泣いた。ともに取材に応じた西村知美（55）は「『さんまのSUPERからくりTV』でご一緒させていただきました。大先輩ですけど、いつも優しくしてくださって、いい思い