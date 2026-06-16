グラビアアイドル・ちーまきさんのFLASHデジタル写真集「ちーまき君に降る朝」「ちーまきひとりあそび」がリリースされました。【写真】増量してむちむちになった？ちーまきさん下着案件退学JKとして注目を集めたちーまきさんは現在リアル女子大生です。「ちーまき君に降る朝」ではぼっちライフを表現。人見知りで友達作りが苦手、学校に行きたくない一心で昼まで下着でダラダラ。サボり確定後はピンクジャージにお着替え。