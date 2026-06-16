大幅にリニューアルされたプジョー308 ユーザーからの評価はいかに2026年5月15日、ステランティス ジャパンは、プジョーブランドとしてのCセグメントハッチバック「308」に大幅な刷新を施した新型「308 GT HYBRID」を発表し、同日より発売しました。販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のプジョーディーラーに聞いてみました。308は、プジョー「307」の後継モデルとして2007年6月に発表、日本市場は2008年6月