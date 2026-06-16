岡山市にある漁協として、初めての取り組みです。夏でも出荷できる「三倍体」と呼ばれる真ガキの養殖が始まり、出荷のため整備した施設がお披露目されました。 【写真を見る】夏でも出荷できる真ガキを食べて品種改良により誕生した「三倍体」と呼ばれるカキ誕生通年での収入源の確保も【岡山】 きょう（16日）、岡山市東区の朝日漁協が公開したのは、『Asahi Oyster』と銘打った特産のカキのための施設です。 今月からの本