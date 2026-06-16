豊富な栄養素を含むことやCO2の吸収量が高いことなどから注目されている植物「モリンガ」。市民に広く知ってもらおうと、家庭や企業に向け苗木を配付する活動が行われています。 【写真を見る】豊富な栄養素を含みCO2の吸収量が高い植物「モリンガ」を広めたい家庭や企業に向け苗木を配付【岡山】 北インド原産の植物、モリンガは葉の部分のカルシウムが牛乳の約17倍、食物繊維はキャベツの約12倍含まれるとされ、その栄養価の