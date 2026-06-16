けさ、山形県東根市のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫作業をしていた５７歳の男性が地面に転落し、大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前８時５分ごろ、山形県東根市板垣北通りのさくらんぼ畑で、岩手県に住むパート従業員の男性がさくらんぼの収穫作業をしていたところ、脚立から地面に転落したということです。 男性の近くで作業をしていた作業員の男性が転落に気付き、雇用主が１１９番通報したということ