天童市によりますと、きょう午後１時３０分ごろ、山形県天童市奈良沢で子グマ１頭が目撃されました。 現場周辺は農地となっていて、さくらんぼの最盛期を迎えていることから、市は農作業の際の注意を呼びかけています。