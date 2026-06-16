午後７時４６分ごろ、関東地方で最大震度５弱を観測する地震がありました。この地震で群馬県と埼玉県で最大震度５弱を観測しています。 気象庁によりますと、震源は茨城県南部、震源の深さは５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５.５と推定されます。 震度５弱は、群馬県では太田市、千代田町。埼玉県では加須市、本庄市、美里町で観測しています。このほか県内では、震度４が、前橋市、桐生市、伊勢崎市。震度