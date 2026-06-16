17日(水)は西日本で傘の出番となるでしょう。週末は西日本中心に、大雨となるおそれがあります。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■西日本で雨 いつどこで降る？17日(水)は梅雨前線が北上する見込みです。梅雨前線に近い西日本で雲が広がり、次第に雨の範囲が広がるでしょう。◇【いつ、どこで雨？】朝は九州南部や四国、紀伊半島で雨が降るでしょう。昼頃には九州北部や中国、近畿も所々で雨が降り出す見込みです。