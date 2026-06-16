群馬南部と埼玉北部で最大震度5弱を観測した地震を受け、政府は16日午後7時48分、総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集などの対応にあたっています。その上で、SNSで「今後の情報に注意してください。強い揺れのあった地域の皆さんは落ち着いて行動してください」などと呼びかけています。