62年前の6月16日に発生した新潟地震。津波などで大きな被害を受けた新潟市の小学校では避難訓練が行われ、当時の教員などが新潟地震を経験していない児童たちに地震の恐ろしさや備えの大切さを伝えました。 1964年6月16日に発生した新潟地震。26人が死亡し、津波や液状化などが県内を襲いました。 【桶屋美圭アナウンサー】 「『大地は揺れ、海水はあふれ、黒煙は天を覆う』と新潟地震発生時の様子が記されています。この