ポケットモンスターをプロデュースする株式会社ポケモンは16日、株式会社松尾研究所、およびHEROZ株式会社と共催で、世界最大級のデータサイエンスプラットフォーム「Kaggle」上で、AIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge（日本語略称：ポケカABC、英語略称：PTCGABC）」を開催することを発表した。第一ラウンドは「シミュレーション部門」と「ストラテジー部門」の2つの部門で構成されており