「阪神−西武」（１６日、甲子園球場）阪神・才木浩人投手は、交流戦優勝がかかる西武を相手に６回６安打１失点、６三振と力投も、５月２４日・巨人戦（東京ド）以来の白星となる今季６勝目はお預けとなった。四回までは走者を背負いながらもスコアボードにゼロを並べた。だが、０−０の五回に先頭・西川に中前打を浴び、続く武内に犠打を決められ１死二塁とピンチを招くと、１番・桑原に初球の抜けたスライダーをはじき返