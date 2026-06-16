4月に導入された「自転車の青切符制度」についてです。道路交通法で、自転車は車道の左側を走るのが原則とされ、違反すると青切符の対象となります。6月、車道を自転車で走行していた中学生がけがをする事故もありました。ルールを守りつつ、事故に遭わないために大切なことは…。■6/11 熊本市中央区山本紗英子アナウンサー「中学生がこちらの車道を走行中、追い越そうとした路線バスと接触したということです。」6月