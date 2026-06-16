9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。喪主は長女奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。葬儀は17日に執り行われる。祭壇は、玉緒さんが生前好きだったバラをメーンにしつらえられ、シャネルの香水や灰皿、アイコスが飾られた。棺の玉緒さんは生前着用していた着物を着て眠っているという。遺影には、ここ数年一番気に入っていた写