京都大の次期学長に選ばれ、記者会見する立川康人氏＝16日午後、京都市左京区京都大は16日、湊長博学長（75）の任期満了に伴う選考会議の結果、次期学長に立川康人副学長（62）を選んだと発表した。任期は10月1日から2032年9月30日までの6年間。岐阜県大垣市出身。1987年に京大工学部を卒業した。専門は土木工学で、工学部長・工学研究科長を歴任した。立川氏は記者会見で「社会の課題解決に寄与するような研究成果を上げ、