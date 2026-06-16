会談に臨む高市首相（右）とブラジルのルラ大統領＝16日、フランス東部エビアン（代表撮影・共同）【エビアン共同】日本政府は16日、ブラジルなど5カ国が加盟する南米の関税同盟、メルコスル（南部共同市場）と経済連携協定（EPA）締結に向けた交渉に入ると発表した。高市早苗首相が先進7カ国首脳会議（G7サミット）で訪問中のフランス東部エビアンでブラジルのルラ大統領と会談し、表明した。南米5カ国の国内総生産（GDP）は3兆