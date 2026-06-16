故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと親交の深かったお笑いタレントの明石家さんま、プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長、歌手の和田アキ子、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子らが参列。祭壇は玉緒さんが好きだったバラをメインに数種類の花を使ってデザインされ、ココ・シャネルの香水や灰皿