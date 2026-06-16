栃木県警は16日、同県上三川町の強盗殺人事件の約1週間前に現場周辺で目撃された男らのうち、家屋に侵入するための道具を持っていたとして、ピッキング防止法違反（特殊開錠用具所持）の疑いで、住所不定、自称塗装工窪谷優生容疑者（32）を茨城県土浦市の駐車場で逮捕した。逮捕は茨城県八千代町の清掃作業員渡辺昌英容疑者（41）に続き2人目。強殺事件は5月14日に発生。逮捕容疑は同6日午前10時40分ごろ、現場付近の路上でド