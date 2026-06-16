１６日午後７時４６分頃、茨城県南部を震源とする最大震度５弱の地震が発生した影響で、上下線で運転を見合わせていた北陸新幹線（東京―長野駅間）と上越新幹線（東京―新潟駅間）は運転を再開した。ＪＲ高崎線も上野−高崎駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後１１時４０分頃に運転を再開した。