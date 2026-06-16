第１０８回全国高等学校野球選手権大阪大会の組み合わせ抽選会が１６日、大阪市内で行われた。今春のセンバツで優勝し、甲子園春夏連覇を目指す大阪桐蔭は、汎愛−箕面自由学園の勝者と対戦。黒川虎雅主将（３年）は、「（センバツで）勝ったことに対しての負けられないというプライドもあると思うんですけど、次勝てる保証はない。春の大阪大会も負けているわけなので、謙虚にどこのチームよりも泥くさく、丁寧に、勝ちにこだ