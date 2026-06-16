9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。玉緒さんと同じ事務所だった、水森かおり、田川寿美、岩佐美咲が3人で取材に応じ、玉緒さんとの思い出を語った。生前のおちゃめな様子も振り返り、3人で「少女のようなところがあった」と意見が一致していた。水森は「大きな存在でした」と感謝していた。