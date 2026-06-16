俳優の瀬戸朝香（49）が最新ショットを公開。その投稿内容にさまざまな声が寄せられている。【映像】瀬戸朝香、16歳長男との家族写真2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、イギリスに留学している16歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。これまでにも、オフ感満載のプライベートショットや「イケメン感ダダ漏れです！」と話題になった長男との親子ショット、子どもたちと遊園地に出かけた時の様子などをInstagramに投稿してき