9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。玉緒さんの夫の勝新太郎さんと生前に親交があった福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長（86）が参列し、玉緒さんをしのんだ。王会長は「野球がお好きな方で、選手時代はご縁がなかったけど、勝新太郎さんとご一緒させていただいたりもして、そのご縁で球場に応援に来てくださった」と回想。