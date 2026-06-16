サッカー日本代表の北中米Ｗ杯１次リーグ・オランダ戦（１４日＝日本時間１５日）で、話題を集めた元日本代表ＭＦ本田圭佑（ジュロン）の解説について、ロシアでも議論沸騰だ。本田はオランダ戦の中継で解説を務め「１１番めっちゃウザい」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ！」「（給水タイムで）これなんすか？」「（デンゼル・）ダンフリースってどこの選手すか？」と名言を連発。視聴者目線に立った独自の言い回しで、