6月15日、のどかな田園の広がる茨城県下妻市は混乱に見舞われていた。須藤豊次市長が排水路で亡くなった状態で発見されたのだ。「須藤氏が、最後に家族に姿を見せたのは14日の日曜日でした。昼前、自宅を出たまま帰宅せず、午後11時15分ごろになって息子が『父が帰ってこない』と警察に相談。行方不明となっていることが判明しました。その後、15日午前0時50分ごろ、自宅のある下妻市に隣接する八千代町の排水路で、須藤氏が発見さ