鹿児島市のドルフィンポート跡地に県が計画するスポーツ・コンベンションセンターについて、県民と一緒に考えるワークショップが来月20日に開かれることがわかりました。 （塩田知事）「来月20日に『敷地とその周辺を歩いて建物の使いかたを一緒に考えよう』をテーマに、1回目のワークショップを鹿児島市で実施する」 きょう16日の県議会開会本会議で塩田知事はこのように述べ、スポ}