鹿児島県垂水市で16日あさ、しました。 広い範囲で激しくあがる炎と黒煙。 警察などによりますと、きょう16日午前7時ごろ、垂水市田神で「家が燃えている」と、近くの住民から消防に通報がありました。 あわせて6棟が全焼 火は午後1時ごろ消し止められましたが、この火事で、無職・山下照夫さん(92)の木造平屋の住宅や倉庫などあわせて5棟が全焼したほか、隣接する空き家1棟も全焼しました。 山下さんは妻と2人暮らしで、