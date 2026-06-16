日本銀行はきょう16日、政策金利を1パーセント程度に引き上げると発表しました。私たちの暮らしにどのような変化があるのか？経済の専門家や街の反応です。 日銀がきょう16日に決定した、政策金利0.75パーセントから1パーセントへの引き上げ。31年ぶりの高水準となった理由について、経済の専門家は。 高水準となった理由は？ （九州経済研究所・福留一郎部長）「行き過ぎた物価上昇を抑えるのが大きな目的